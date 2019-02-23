Vali Demirtaş’tan kürekçilere ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana'da kamp yapan Kürek Milli Takımı sporcuları ile amatör sporcuları ziyaret etti. Kayıkhane'de sporcularla sohbet eden Demirtaş, sporun iyileştirici gücünü daha geniş çevrelere yayacak, çocukları ve gençleri sporun her alanına yönlendirecek çalışmalara desteklerinin tam olduğunu ifade etti. Kürek Milli Takımı'nın başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulunan Vali Demirtaş, takımın bundan sonra gerçekleştireceği faaliyetler ve katılacağı yarışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Demirtaş, sporculara tatlı ikramında da buulndu. Genç sporcular ise ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirttikleri Demirtaş'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ziyarete Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak da katıldı.