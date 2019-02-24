Alaca’nın hedefi, olimpiyat şampiyonluğu

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Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 17 yaşındaki milli güreşçi Hamza Alaca'nın en büyük hedefi, olimpiyat şampiyonu olmak. Güreşe küçük yaşlarda babası ve kendisinden iki yaş büyük ağabeyiyle antrenmanlara giderek başlayan Hamza Alaca, okul saatleri antrenmanla uyuşmayınca bir süre spordan uzak kaldı. Ağabeyiyle arada güreş müsabakaları yapan ancak yenilen Hamza Alaca, hırs yaparak tekrar antrenmanlara başladı. Kendini kısa sürede geliştiren ve ağabeyiyle yaptığı müsabakaları kazanmaya başlayan Hamza, bu arada katıldığı şampiyonalarda da dereceler elde etti. Düzenli çalışmalarının karşılığını girdiği şampiyonalarda alan Alaca, 4 kez yıldızlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu