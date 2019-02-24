Ampute takımı için dayanışma gecesi yapıldı

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'in ilk ve tek ampute futbol takımı olarak Mersin Olimpik Yetenekler Spor Kulübü bünyesinde 2. Ligde mücadele eden takımı kuruluşunun birinci yılında yardımlaşma ve dayanışma gecesi düzenlendi. Geceye, Vali Ali İhsan Su, Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, Kulüp Başkanı Ali Yamaç, Milli Takım Teknik Direktörü Uğur Özcan, sporcular ile çok sayıda davetli katıldı. Devletin her zaman engelli vatandaşların yanında olduğunu belirten Vali Su, "Engelli vatandaşlarımızın çok özel insanlar. Bizlerde ilimizde onların hayatını kolaylaştırmak için çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Engelli sporcularımız hem ilimiz açısından hem de ülkemiz açısından birer gurur kaynağı" dedi.