Atlı: Kozan turizmden hak ettiği payı alacak

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ÜLKENIN önemli turizm firmalarına tur programları hazırlayan Türkiye Turizm Rehberleri Odası üyeleri ile yemekte bir araya gelen Belediye Başkan Adayı Nihat Atlı'ya MHP Kozan İlçe Başkanı Ali Tetik'te eşlik etti. Nihat Atlı, rehberlere Kozan'ın turizmden hak ettiği payı olması konusunda beraber yapmayı planladıkları projeler konusunda fikir alış verişinde bulundu. Turizm rehberleri de tur programlarına Kozan'ı da alacaklarını söylediler. Belediye Başkan Adayı Nihat Atlı, Kozan'ı turizm şehri yapma adına ilk adımı attıklarını belirterek, "Rehberlere projelerimizi anlatıp, fikir alış verişinde bulunduk. Bize göre çok verimli ve güzel bir buluşma oldu. Kozan'ı güzel günlere hazırlıyoruz. Kozan gastronomi, tarih, doğa ve spor turizmi açısından önemli değerlere sahip. Bunları değerlendireceğiz. Mesire yerlerini turizme açacağız. Bir kent sanayisi, tarımı ve aynı zamanda turizmi ile kalkınır. Bizde Kozan'ımızın turizmden yeterli payı alması için önemli çalışmalar yapacağız. Projelerimiz içerisinde Kozan'ı turizm alanında ayağa kaldıracak önemli çalışmalar var. İlk işimiz belediye içine Turizm Danışma merkezi kurmak olacak. Kozan'ı ve Kozanlı'yı turizm ile de kalkındıracağız" dedi.