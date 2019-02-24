Bahis çetesine 34 tutuklama

BUGÜN NELER OLDU

Adana merkezli 11 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunu kapsamında yakalanan ve sorguları tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 111 kişiden 34'ü tutuklanırken, 61 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen suç örgütünün 6 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Gerekli delillerin toplanmasının ardından haklarında yakalama kararı çıkartılan 146 kişinin yakalanması için düğmeye basıldı.Adana merkezli İstanbul, Mersin, İzmir, Aydın, Şırnak, Antalya, Gaziantep, Çanakkale, Adıyaman ve Konya illerinde özel hareket polislerinin de katıldığı operasyonda 111 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait cep telefonları, bilgisayar ve tabletlere incelenmek üzere el konuldu. Emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 111 kişiden 34'ü tutuklanırken, 61 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.Yapılan çalışmalarda; suç örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen bin 520 hesaptan 278'i üzerinde bugüne kadar yapılan incelemede 30 milyon 240 bin TL para hareketi olduğu belirlendi. Şüphelilere ait bloke kararı aldırılan bin 242 hesaptaki incelemeler sürüyor. Öte yandan şüphelilerin yasa dışı bahis oynatmaktan kazandığı değerlendirilen 611 bin 500 TL para ile 21 araç ve toplam 60 bin metrekare büyüklüğündeki 23 ayrı taşınmaza mahkeme kararıyla el konuldu.