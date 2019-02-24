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Dolandırıcılığa broşürlü uyarı

Giriş Tarihi: 24.2.2019
Dolandırıcılığa broşürlü uyarı
K.Maraş'ta polis ekipleri, camiden çıkan vatandaşlara telefon dolandırıcılarına karşı bilgilendirici broşür dağıttı. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü polis ekipleri, Ulu Cami'de namaz çıkışı "Telefon dolandırıcılarına sakın kanmayın" başlıklı bilgilendirici broşür dağıttı. Polis ekipleri vatandaşlara broşürde yer alan "sağlık sigortası kazandınız", "valilik adıyla aranma" ve "hediye kazandınız" gibi söylemlerle insanların dolandırıldığını vatandaşlara aktardı.
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Dolandırıcılığa broşürlü uyarı
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