Gaziantep Öğrenci Meclisi toplandı

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Gaziantep'teeğitimdeki tüm tarafların katılımını sağlayarak sorunları çözmek amacıyla Valilik tarafından kurulan Gazişehir Öğrenci Meclisi ilk toplantısını yaptı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda toplanan Gazişehir Öğrenci Meclisi'nin 101 üyesinin 51'i öğrencilerden oluşuyor. Meclisin diğer üyeleri ise eğitimciler, idareciler, Okul Aile Birliği ve STK temsilcileri. Gaziantep Valisi Davut Gül, milli eğitimin tek tip insan yetiştirmek gibi bir derdinin olmadığını belirterek, "Eğitimle ilgili sözü olan herkesi bu mecliste dinlemek istiyoruz.101 kişilik meclisimizin 51'i öğrenci geriye kalan 50'si ise öğretmenlerden, idarecilerden, STK temsilcilerinden oluşuyor. Evlerde işyerlerinde eğitimle ilgili konuştuklarımız burada beraber konuşacağız" dedi. Gaziantep'te fiziki anlamda eğitimde olağanüstü işler yapmak istediklerini ifade eden Gül, "Şu an şehirde 4 bin dersliğimiz yapılıyor. Neredeyse 70-80 yılda derslik sayısı kadar derslik yapmışız. Ama bir şey eksik, yaptığımız toplantılarda ailelerimiz çocuklarının yüzünün gülmesini istiyor" dedi.