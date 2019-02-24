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’te kablo hırsızlarına operasyon

Giriş Tarihi: 24.2.2019
Gaziantep’te kablo hırsızlarına operasyon
Gaziantep'te, 32 kablo hırsızlığı olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son günlerde kent genelinde telekomünikasyon firması ve elektrik dağıtım şirketine ait kabloları çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çalıma kapsamında hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin S.S.A., E.A., Y.H., M.Ü. ve İ.A. isimli zanlılar olduğu tespit edildi. Ekipler, düzenlediği operasyonla şüphelileri ikametlerinde gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.S.A., E.A. ve Y.H. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, M.Ü. ve İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Gaziantep’te kablo hırsızlarına operasyon
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