Hasan Kalyoncu’da unutulmaz ezgiler

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Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı (EHV) tarafından Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde (HKÜ) düzenlenen; "Unutulmaz Ezgiler" konserinde en güzel şarkılar, sanatçı Eşref Ziya'nın yorumlarıyla yankılandı. HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konsere; HKÜ Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Songül Kalyoncu, HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen, akademik kadro ve öğrencileri katıldı.Seslendirdiği eserlerinin yanı sıra "The İmam" adlı sinema filminin başrolünde oynayan ve oynadığı film karakteriyle beğenileri toplayan Eşref Ziya, kendisini izleyenlere unutulmaz ve duygulu anlar yaşattı. Konser öncesi, katılımcılara "Kur'an-ı Kerim Tilaveti" yapıldı. Rektör V. Prof. Dr. Sözen, "Büyük bir hassasiyetle önemsediğimiz her zaman bir kültür ve sanat politikamız var. Üniversitemizin bu alana vermiş olduğu değer gereği şehirde de bu tür çalışmalar yapmak istiyoruz" dedi.Konuşmanın ardından sahneye çıkan Eşref Ziya, salonda kendisini bekleyen hayranlarıyla buluştu. Hayranları, Eşref Ziya'yı alkışlarla karşıladı. Kendini izlemeye gelenlere teşekkür ettikten sonra konserine başlayan Eşref Ziya, konseri izleyenlere muhteşem anlar yaşattı. Sevilen sanatçıyı dinlenmeyenlere gelenler, sanatçının şarkılarına eşlik etti.Konser esnasında, seyircilerin telefonların ışıklarını açıp kendisine eşlik etmesini söyleyen Eşref Ziya, dile getirdiği ezgileriyle dinleyenleri mest etti. Konser sonunda, HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen, Eşref Ziya ve ekibine hediyeler takdim etti. Hediye takdiminin ardından Eşref Ziya, Edibe Sözen ve kendisini izlemeye gelenlerle öz çekim yaptı.