Kalp krizi geçirmek kaderimiz değil

BUGÜN NELER OLDU

YakınDoğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Ümit Yüksek, kalp krizinden koruyan önerilerde bulundu: "Sigara içmeyin, haftanın beş günü spor yapın, düzenli şekilde öğün atlamadan beslenin, hipertansiyon, kolesterol ve şeker hastalığından korunun." Kalp damar tıkanıklığı hastalıklarının ve kalp krizinin, son otuz yılda gelişen teşhis ve tedavi yöntemleri ile artık daha az öldürücü olmasına rağmen halen dünyada ve ülkemizdeki ölümlerin birinci nedeni olarak gösterildiğini söyleyen Uzm. Dr. Ümit Yüksek, kalp damar tıkanıklığının altında yatan pek çok faktör bulunduğunu, bu faktörlerin ise pek çoğundan korunmanın mümkün olduğunu ifade etti. Kalp krizininbelli bir yaştan sonra mutlaka kişilerin başına gelmesi beklenen bir olay olmaktan çıkabildiğini beliten Uzm. Dr. Ümit Yüksek, bunun için ise sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşama ilkelerine uyum sağlamanın önemine dikkat çekti.