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Kalpteki kaçak elektriği yakarak kesiyorlar

Giriş Tarihi: 24.2.2019
Kalpteki kaçak elektriği yakarak kesiyorlar
Kalpte ritim bozukluklarına neden olan "kaçak elektrik yolları", "elektrofizyolojik ablasyon'" yöntemiyle yakılarak tedavi ediliyor. Türkiye'de aralarında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin de bulunduğu sayılı merkezlerde uygulanan ve 1-2 saat süren yöntem ile hastalar, hayatlarını daha sağlıklı sürdürebilme şansı yakalıyor. GAÜN Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Sucu, kalp ritim bozukluklarının toplumda sık karşılaşılan bir sağlık sorunu olduğunu söyledi.Ritim bozukluklarına bazen anemi, stres, guatr, enfeksiyon gibi farklı rahatsızlıkların ya da kalbin yapısındaki doğuştan bozuklukların yol açabildiğini anlatan Sucu, rahatsızlığın bazı türlerinin de panik atakla karıştırıldığını belirtti.
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Kalpteki kaçak elektriği yakarak kesiyorlar
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