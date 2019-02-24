Kore Gazisine, silah arkadaşının oğlundan şifa

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SAFRA kesesinde iltihaplanma olan 89 yaşındaki Kore Gazisi Osman Bozoğlu'nu yaşından dolayı kimse ameliyat etmek istemedi. Tarsus'ta özel hastaneye gelen Bozoğlu, 68 yıl önceki silah arkadaşının oğlu, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İbrahim Halil Karakan tarafından yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. Tarsus'ta yaşayan 89 yaşındaki Kore Gazisi Osman Bozoğlu, safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle özel hastaneye başvurdu. Yapılan tetikler sonucunda safra kesesinde iltihaplanma tespit edilen Gazi Osman Bozoğlu'na ameliyat kararı verildi. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İbrahim Halil Karakan tarafından vakit kaybetmeden ameliyata alınan Bozoğlu, gerçekleştirilen operasyon ile sağlığına yeniden kavuştu. Kendisi de bir Kore Gazisi oğlu olan Op. Dr. Karakan, Bozoğlu ile ameliyat öncesi gerçekleştirdiği sohbette babasının asker arkadaşı olduğunu öğrendi.