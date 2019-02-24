Mersinli 1453 öğrenci için Çanakkale gezisi düzenlendi

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2017yılı Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında Mersin Valiliği Koordinasyonunda Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Toroslarda Spor, Kültür ve Sanat Projesi' kapsamında 18 Şubat -30 Mart 2019 tarihleri arasında Merkez Toroslar İlçesi kırsal kesimlerinde yaşayan 1453 öğrenci için Çanakkale- Gelibolu gezisi düzenlendi. Çanakkale'ye giden öğrencileri uğurlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, "Sevgili öğrenciler 'Toroslarda Spor, Kültür ve Sanat Projesi' kapsamında Türk tarihinin en önemli dönemeçlerinden birisi olan Çanakkale'de şehitleri yad ederek tarihi ve kültürel yerlerini gezeceksiniz. Çanakkale ruhunu O manevi duyguyu hissetmek çok önemli. Birçoğunuz Çanakkale'ye ilk kez gidecek ve orada vatan uğruna Şehadete yürüyen atalarımızın düşmana karşı mücadele ettiği yerleri gezme şansı bulacaksınız. Bu bağlamda bu anlamlı gezinin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor sizlere iyi yolculuklar diliyorum" dedi.