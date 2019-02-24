Tek odalı evde yanarak can verdi

Gaziantep'te
tek odalı bir evde çıkan
yangında 43 yaşındaki
Zeynep Gürbüz yanarak
can verdi. 4 çocuk annesi
olan Gürbüz'ün yaklaşık 2
ay önce ailesinin yaşadığı
Antalya'dan Gaziantep'e
gelerek görme engelli Ali
Salih Gülkan'ın tek odalı
evinde yaşamaya başladığı
öğrenildi.
Ali Baba mahallesinde
meydana gelen olayda,
Ali Salih Gürkan'a
ait tek odalı evde elektrikli
ısıtıcının devrilmesi
sonucu yangın çıktı. Ali
Salih Gülkan dışarı çıkmayı
başarırken, 2 ay önce
tanışıp, birlikte yaşamaya
başladığı Zeynep Gürbüz
içeride mahsur kaldı.
Komşuların ihbarı üzerine
bölgeye sevk edilen
itfaiye ekipleri, alevlere
müdahale ederek yangını
söndürdü. Ekiplerin
evde yaptığı kontrollerde,
Zeynep Gürbüz'ün
cesedi bulundu.
Gürbüz'ün cesedi,
yapılan incelemenin
ardından Adli Tıp
Kurumu'na götürülürken,
talihsiz kadının yaklaşık
2 ay önce 4 çocuğuyla birlikte
yaşadığı Antalya'dan
Gaziantep'e geldiğini öğrenildi.
Yangından sağ kurtulan
Gülkan, 2 ay önce
Zeynep Gürbüz ile tanıştıklarını
ve kalacak yeri
olmadığı için ona evini
açtığını söyledi. Gülkan,
dumanı fark ederek dışarı çıktığını, Zeynep Gürbüz'ede de seslendiğini ancak kadının dışarı çıkmadığını belirtti.