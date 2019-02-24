Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Tek odalı evde yanarak can verdi

Tek odalı evde yanarak can verdi

Antalya’da yaşayan ailesinden ayrılıp 2 ay önce geldiği ’te görme engelli bir kişiyle birlikte kalan kadın gece çıkan yangında can verdi

Giriş Tarihi: 24.2.2019
Tek odalı evde yanarak can verdi
Gaziantep'te tek odalı bir evde çıkan yangında 43 yaşındaki Zeynep Gürbüz yanarak can verdi. 4 çocuk annesi olan Gürbüz'ün yaklaşık 2 ay önce ailesinin yaşadığı Antalya'dan Gaziantep'e gelerek görme engelli Ali Salih Gülkan'ın tek odalı evinde yaşamaya başladığı öğrenildi. Ali Baba mahallesinde meydana gelen olayda, Ali Salih Gürkan'a ait tek odalı evde elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Ali Salih Gülkan dışarı çıkmayı başarırken, 2 ay önce tanışıp, birlikte yaşamaya başladığı Zeynep Gürbüz içeride mahsur kaldı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ekiplerin evde yaptığı kontrollerde, Zeynep Gürbüz'ün cesedi bulundu. Gürbüz'ün cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, talihsiz kadının yaklaşık 2 ay önce 4 çocuğuyla birlikte yaşadığı Antalya'dan Gaziantep'e geldiğini öğrenildi. Yangından sağ kurtulan Gülkan, 2 ay önce Zeynep Gürbüz ile tanıştıklarını ve kalacak yeri olmadığı için ona evini açtığını söyledi. Gülkan, dumanı fark ederek dışarı çıktığını, Zeynep Gürbüz'ede de seslendiğini ancak kadının dışarı çıkmadığını belirtti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tek odalı evde yanarak can verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN