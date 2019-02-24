Tek odalı evde yanarak can verdi

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Gaziantep'tetek odalı bir evde çıkanyangında 43 yaşındakiZeynep Gürbüz yanarakcan verdi. 4 çocuk annesiolan Gürbüz'ün yaklaşık 2ay önce ailesinin yaşadığıAntalya'dan Gaziantep'egelerek görme engelli AliSalih Gülkan'ın tek odalıevinde yaşamaya başladığıöğrenildi.Ali Baba mahallesindemeydana gelen olayda,Ali Salih Gürkan'aait tek odalı evde elektrikliısıtıcının devrilmesisonucu yangın çıktı. AliSalih Gülkan dışarı çıkmayıbaşarırken, 2 ay öncetanışıp, birlikte yaşamayabaşladığı Zeynep Gürbüziçeride mahsur kaldı.Komşuların ihbarı üzerinebölgeye sevk edilenitfaiye ekipleri, alevleremüdahale ederek yangınısöndürdü. Ekiplerinevde yaptığı kontrollerde,Zeynep Gürbüz'üncesedi bulundu.Gürbüz'ün cesedi,yapılan incelemeninardından Adli TıpKurumu'na götürülürken,talihsiz kadının yaklaşık2 ay önce 4 çocuğuyla birlikteyaşadığı Antalya'danGaziantep'e geldiğini öğrenildi.Yangından sağ kurtulanGülkan, 2 ay önceZeynep Gürbüz ile tanıştıklarınıve kalacak yeriolmadığı için ona eviniaçtığını söyledi. Gülkan,dumanı fark ederek dışarı çıktığını, Zeynep Gürbüz'ede de seslendiğini ancak kadının dışarı çıkmadığını belirtti.