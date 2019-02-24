Yalnız taş duvar olmaz

BUGÜN NELER OLDU

ErdemliHalk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu (ASO) Müdürlüğünün kardeş okul seçtiği ''Çerçili ilkokulu''na İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, Şube Müdürü Niyazi Gürgan ile HEM Müdürü Ahmet Ateş'ten sosyal sorumluluk projesi kapsamında anlamlı ziyarette bulundu. Kardeş okul ziyaretinde minik öğrencilere çeşitli armağanlar verildi, okulun eksikleri tamamlandı. HEM'in bayan usta öğreticileri kız çocuklarının saç bakımlarını erkek çocukların saç tıraşlarını ise Adem Koşar yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, ziyareti Erdemli Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu (ASO) Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ''Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma'' kulübünün kardeş okul seçtiği ''Çerçili İlkokulu''na HEM Müdürü Ahmet Ateş. Müdür yardımcıları Ali Cila Teslime Çetinel, Okul Aile Birliği Başkanı ve Türkiye Halat Çekme Federasyonu Başkanı Eray Aldemir, Karayakup Ortaokul Müdürü İbrahim Erboğa, Teknoloji Tasarım öğretmeni Ayşe Şimşek ile birlikte gerçekleştirdiklerini söyledi.