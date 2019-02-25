11 final maçı oynayacağız

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig'de teknik direktör Ümit Özat ile birlikte ilk galibiyetini 3-0'lık skorla Altınordu karşısında alan Adana Demirspor nefes aldı. Maçı cezası nedeniyle locadan izleyen teknik adam Ümit Özat,dedi. Altınordu'nun ligin en az gol yiyen takımı olduğunu belirten Özat,diye konuştu.Ligde kalan maçlarda da aynı oyun aynı mücadeleyi sergileyeceklerini söyleyen Özat, "Bu dakikadan itibaren Altınordu maçını unutup önümüzdeki hafta deplasmanda karşılaşacağımız Eskişehirspor karşılaşmasına odaklanmalıyız. Ben takımıma güveniyorum. Bu kadronun neler yapabileceğini sezon sonunda herkese göstereceğiz" şeklinde konuştu.Deplasmanda çıktığı son dört maçta sadece üç gol atabilen Adana Demirspor, evinde ise Altınordu kalesine 90 dakikada üç gol bırakmayı başardı.