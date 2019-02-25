11 final maçı oynayacağız

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por Toto 1. Lig'de teknik direktör Ümit Özat ile birlikte ilk galibiyetini 3-0'lık skorla Altınordu karşısında alan Adana Demirspor nefes aldı. Maçı cezası nedeniyle locadan izleyen teknik adam Ümit Özat, "Güzel bir galibiyet oldu. Altınordu gibi güçlü bir takım karşısında çok güzel bir futbol ile üç gol attık. Bizim için bundan sonra 11 final maçı var"
dedi. Altınordu'nun ligin en az gol yiyen takımı olduğunu belirten Özat, "Futbolcularıma rakip ile ilgili tüm bilgileri verdim. Zayıf noktalarını öğrettim. Çift santrfor oynayarak hücum bölgesinde daha çok çoğalmayı hedefledik. 4-4-2 oyun şablonunun bize daha faydalı bir sistem olduğunu biliyoruz. Bu hafta bunun üzerine çalıştık ve nitekim de bunun karşılığını gördük"
diye konuştu.
BEN TAKIMIMA GÜVENİYORUM
Ligde kalan maçlarda da aynı oyun aynı mücadeleyi sergileyeceklerini söyleyen Özat, "Bu dakikadan itibaren Altınordu maçını unutup önümüzdeki hafta deplasmanda karşılaşacağımız Eskişehirspor karşılaşmasına odaklanmalıyız. Ben takımıma güveniyorum. Bu kadronun neler yapabileceğini sezon sonunda herkese göstereceğiz" şeklinde konuştu.
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Deplasmanda çıktığı son dört maçta sadece üç gol atabilen Adana Demirspor, evinde ise Altınordu kalesine 90 dakikada üç gol bırakmayı başardı.