31 Mart’ta sandık başında gereken cevabı alacaklar

BUGÜN NELER OLDU

İttifakı Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni'nin Tellidere Mahallesi'ndeki seçim ofisi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, Seyhan İlçe Başkanı Ahmet Akan, parti yöneticileri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla yapıldı. Çelik, 31 Mart'a az bir süre kaldığını belirterek, seçimlerde Adana'da şimdiye kadar aldıkları oylardan çok daha fazlasını alacaklarını söyledi. Çelik, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra gerçekleştirilecek olan bu yerel seçimlerde, milletin teveccühüyle, ülkemizde bundan sonra yapılacak işler için son derece verimli zamanlar, güçlü hükümet, güçlü toplum yapısı ve istikrarın bir kere daha teyit edilmiş olacağını ifade etti. Yerel seçimleri başarıyla gerçekleştirdikten sonra Ankara'da güçlü hükümet ve Türkiye'nin her tarafında güçlü yerel yönetimlerle yeni dönemde şimdiye kadarki bütün kazanımları koruyarak yepyeni başarılara hep beraber koşulacağını dile getiren Çelik, "Türkiye'nin yapılamaz denenleri nasıl yaptığını, aşılamaz denilen engelleri nasıl aştığını, önüne çıkarılan tuzakları nasıl bozduğunu hep beraber görüyoruz" dedi. Çelik, Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak için, Türkiye'ye içeride ve dışarıda bazı politikaları kabul ettirmek için yapılan birtakım ekonomik ve siyasi saldırıları milletten aldıkları güçle bertaraf ettiklerini vurgulayarak, "31 Mart yerel seçimlerinde en güçlü tablonun ortaya çıkmasıyla ülkemize saldıranlara da en güçlü cevabı hep birlikte vermiş olacağız. Hem içerideki bu saldırılara hem dışarıdaki saldırılara cevap vermek için önümüze sandık geliyor" dedi.