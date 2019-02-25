3A Lezzet Bölgesi: Adana-Antep-Antakya

BUGÜN NELER OLDU

kıyısı olan İtalya, İspanya ve Fransa gibi ülkelerde yaygın olan "Gastronomi turları" son yıllarda Türkiye'de de hızla yaygınlaşıyor. Özellikle "lezzetli bir tatil" seçeneği arayanların yoğun ilgi gösterdiği bu turlarda zengin mutfağa sahip bölgeler ise ön plana çıkıyor. Ülkemiz gastronomisine yeni bir proje ile çıkan Çukurova Turistik Otelciler Birliği Başkanı Tayyar Zaimoğlu " Bölgemizdeki üç önemli şehrimizin adlarıyla hareket ettiğimizde Adana-Antep-Antakya "3A Lezzet Bölgesi" diye adlandıracağımız bir gastronomi destinasyonu oluşturmaya çalışıyoruz" dedi. ÇUKTOB Başkanı Zaimoğlu "Bir yerin turizmde cazip olabilmesi için gastronomide de iyi olması gerekir, bizim bölgemizde gerek Adana, gerek Gaziantep gerekse Antakya (Hatay) ve Mersin mutfaklarımız gastronomik açıdan oldukça zengin illerimizdir. Bugün Perşembe- Pazar, Cuma- Pazar gastronomi turları olarak planlamalar yapıyoruz" dedi.Zaimoğlu, "İlk etapta İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den ülkemizin değişik şehirlerinden direk uçaklarla örneğin önce Hatay'a gelip bir gece kalıp Antakya mutfağının lezzetleriyle buluşup, ertesi gün Gaziantep'e geçip orada ki zengin mutfağı keşfedebilir ve üçüncü gün Adana'ya gelip Adana mutfağının ve Adana Kebabının lezzetini tadıp Adana'dan uçakla dönebilir veya Adana'ya gelip buradaki lezzetleri tadıp buradan Hatay'a veya Gaziantep'e geçip oradan dönüş yapabilir şekilde çeşitli programlar oluşturuyoruz" dedi.