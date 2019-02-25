Adana’da floor curling heyecanı

BUGÜN NELER OLDU

dana'da bir grup lise öğrencisi, beden eğitimi öğretmenleri Fatih Kökçüoğlu'nun öncülüğündesporuna yönelerek antrenmanlara başladı.Öğrencilerine koçluk yapan Fatih Kökçüoğlu, amaçlarının Adana'yı pilot bölge olarak görerek burada yaptıkları çalışmalarla Floor Curling'i Türkiye'ye yaymak olduğunu söyledi. Oyunun 4'er kişilik iki takımla toplamda 8 katılımcıyla oynandığını belirten Kökçüoğlu,dedi.diye konuşan Kökçüoğlu," diye konuştu.Floor Curling'de hakemin oyuna her noktada karışmadığını ve oyuncuların dürüstlük ve fair play kurallarına dayanarak oynadığını vurgulayan Kökçüoğlu, "Bu sporun en büyük özelliği ahlak kavramının ön planda olmasıdır. Hakem her noktada oyuna karışmaz, antrenör oyuna karışmaz, sadece kaptan konuşur ve yanlış bir şey varsa kaptan müdahale eder" dedi.