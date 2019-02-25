Adana’da floor curling heyecanı

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dana'da bir grup lise öğrencisi, beden eğitimi öğretmenleri Fatih Kökçüoğlu'nun öncülüğünde "Floor Curling"
sporuna yönelerek antrenmanlara başladı. Atatürk Parkı'nda Floor Curling oyun alanı kuran Kurttepe Ali Öztaş ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri antrenmanlarını burada gerçekleştiriyor.
Öğrencilerine koçluk yapan Fatih Kökçüoğlu, amaçlarının Adana'yı pilot bölge olarak görerek burada yaptıkları çalışmalarla Floor Curling'i Türkiye'ye yaymak olduğunu söyledi. Oyunun 4'er kişilik iki takımla toplamda 8 katılımcıyla oynandığını belirten Kökçüoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle böyle bir projeye adım attık. Adana'da çok ciddi bir katılım var"
dedi. "Bu oyunu parklarda, bahçelerde, okul koridorlarında, spor salonlarında 10 metre uzunluğunda ve 1 buçuk metre genişliğinde olan her yerde oynayabilirsiniz"
diye konuşan Kökçüoğlu, "Bakın şu an açık havadayız, insanlar geliyor atışını yapıyor ve gidiyorlar
" diye konuştu.
AHLAK ÖN PLANDA
Floor Curling'de hakemin oyuna her noktada karışmadığını ve oyuncuların dürüstlük ve fair play kurallarına dayanarak oynadığını vurgulayan Kökçüoğlu, "Bu sporun en büyük özelliği ahlak kavramının ön planda olmasıdır. Hakem her noktada oyuna karışmaz, antrenör oyuna karışmaz, sadece kaptan konuşur ve yanlış bir şey varsa kaptan müdahale eder" dedi.