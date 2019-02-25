Ahmet Gamgam Cami ve Taziye Evi ibadete açıldı

BUGÜN NELER OLDU

Tarsus İlçesi Barbaros Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Ahmet Gamgam Cami ve Taziye Evi düzenlenen törenle ibadete açıldı. Açılışta konuşan Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, görevde bulundukları süre içinde en çok öne çıkan özelliklerinin ayrım yapmamak, ötekileştirmemek olduğunu söyledi.İşlerinin belediyecilik olduğunu vurgulayan Başkan Can, "İnşallah ikinci dönemimizde mahallelerimize hizmetlerimizin devam edecek. Belediyecilik dokunmaktır, hissetmektir, yaşamaktır. Belediyecilik, şehrimizde yaşayan bütün insanlarımızı kucaklamaktır, sevmektir. Belediyecilik, bir tek vatandaşımızın bile burnu kanamaması için çalışmaktır. Biz bunu siz değerli hemşerilerimizle beraber başardık" dedi.