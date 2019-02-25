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’de metruk binalar yıkılıyor

Giriş Tarihi: 25.2.2019
Akdeniz’de metruk binalar yıkılıyor
MERSİN'İN Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içerisinde tespit edilen, insanların can ve mal güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra, sosyal riskler yaratan, kent estetiğini bozan terk edilmiş harabe haldeki yapıların yıkım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, "Belediye olarak önceliğimiz, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile huzurunun sağlanması, ayrıca kent estetiğinin korunmasıdır. Bu nedenle harabeye dönmüş yapıların yıkımıyla ilgili yasal süreç, ilgili müdürlüklerimizce en kısa sürede tamamlanmaktadır. Zira harabeye dönüşen metruk yapılar, yarattığı risklerin yanı sıra, madde bağımlılarının mekânına da dönüştüğü için ayrıca toplumsal bir sorun haline de gelmektedir" dedi.
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Akdeniz’de metruk binalar yıkılıyor
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