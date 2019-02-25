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Alkollü sürücünün şaşırtan cevabı

’ta iki kişinin yaralandığı kazada 1.01 promil alkollü çıkan otomobil sürücüsü Hüsamettin Kısaca, kaza sonrası kurduğu cümle ile şaşırttı: Allah’ım can kaybı vermesin

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 25.2.2019
Alkollü sürücünün şaşırtan cevabı
Kahramanmaraş'ta, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi yaralandı. Kazaya neden olan ve yapılan testte 1.01 promil alkollü çıkan otomobil sürücüsü Hüsamettin Kısaca, "Allah'ım can kaybı vermesin" dedi. Kaza, gece saatlerinde, Hanefi Mahçiçek Bulvarı'nda meydana geldi. Hüsamettin Kısaca yönetimindeki 46 ASS 981 plakalı otomobil, iddiaya göre, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Kamil Akdağ'ın kullandığı 46 HU 853 plakalı otomobile arkadan çarptı. Akdağ'ın kontrolünden çıkan otomobil de öndeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 AP 986 plakalı otomobile çarptı.

2 KİŞİ YARALANDI
Kazada, Hüsamettin Kısaca'nın otomobilindeki İbrahim Bayır (17) ile Kamil Akdağ'ın otomobilindeki Serpil Akdağ (44) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık görevlilerince ambulansta yapılan yaralılar, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

İçki şişesini aracın üzerine koydu
Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaparken, yoldan geçen biri, 46 ASS 981 plakalı otomobile bakınca içinde içki şişesi buldu. Şişeyi alıp, aracın üzerine koyan bölge sakini, sürücüsünün ortaya çıkmasını istedi. Bunun üzerine "Ben sürüyordum. Allah'ım can kaybı vermesin" diyen Hüsamettin Kısaca, büyük tepki gördü. Yapılan testte 1.01 promil alkollü çıkan Kısaca, gözaltına alındı.

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Alkollü sürücünün şaşırtan cevabı
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