Başkan Pamuk: Kültür evi Akdeniz’e çok yakışacak

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Akdeniz İlçe Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, belediye tarafından yapımı gerçekleşen, inşası ve çevre düzenlemesinde artık sona gelinen Karaduvar Mahallesi Kültür Evi inşaatında incelemelerde bulundu. Başkan Pamuk; "Karaduvar'a, her yönüyle modern ve estetik bir yapı kazandırıyoruz" dedi. Göreve geldikleri günden itibaren belediyemizin bütçesini doğru, verimli, etkin ve yerinde kullandıklarını kaydeden Pamuk, "Akdeniz sakinlerine de hak ettikleri hizmet ve projeleri vermeye devam ediyoruz. Geçmişte ihmal edilen 16 kırsal ve çevre mahallemize, mahalle ve taziye evleri kazandırdık. Belediyemiz bütçesini; halk ve kent yararına hizmet, proje ve çalışmalara ayırarak, Akdeniz'e yeni sosyal, kültürel ve sportif tesisler kazandırdık, yeşil alan varlığımızı katbekat arttırdık" diye konuştu.