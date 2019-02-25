Cerrahlar Çukurova’da buluştu

BUGÜN NELER OLDU

yıl ilki gerçekleştirilen Ulusal Cerrahi Onkoloji Sempozyumu bu alanda Türkiye'nin en önemli Genel Cerrahlarını Adana'da buluşturdu. Hilton Oteli'n de yaklaşık iki gün süren sempozyumda bilim insanları Cerrahi Onkoloji alanındaki son gelişmeleri gerçekleştirdikleri sunumlar eşliğinde tartışma ve fikir alış verişinde bulunma fırsatı buldu. Sempozyumun sözlü yarışma bölümünde ise birincilik ödülü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Rencüzoğulları'na verildi. Katılımın son derece yüksek olduğu sempozyumun ilk gününde açılış konuşmaları yapıldı. Kürsüye ilk olarak gelen Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Cem Kaan Parsak, bu yıl ilkini gerçekleştirmelerine karşın sempozyuma katılımın son derece yüksek olmasından dolayı oldukça mutlu olduğunu ifade etti. Parsak sempozyumda Cerrahi Onkoloji alanındaki gelinen son noktayı bilimsel ortamda tartışarak bu alanda tedavi gören hastalara nasıl daha faydalı olunabiliri ortaya çıkarmak istediklerini sözlerine ekledi.