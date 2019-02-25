Dönmez: Tecrübeyi satın alamazsınız

BUGÜN NELER OLDU

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i ağırladı. HKÜ'de gerçekleştirilen programda Bakan Dönmez, üniversite öğrencileriyle buluştu. Bakan ve öğrencileri bir araya getiren programa Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.Bakan Dönmez'in HKÜ'de ki ilk durağı rektörlük makamı oldu. HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen Bakan Dönmez'i makamında ağırladı. Sözen, Bakan Dönmez'e günün anısına hediye takdim etti. HKÜ'yü ziyaretinde üniversite öğrencileriyle buluşan Bakan Fatih Dönmez, öğrencilerle samimi bir söyleşi gerçekleştirdi.Enerjiyi üretmenin ve üretilen enerjinin depolanabilmesinin önemine dikkat çeken Dönmez, "Sadece yüzde yüz yenilenebilir enerjiyle bir ülkenin toplam enerji ihtiyacını karşılama imkanımız yok. Burada önemli olan enerjiyi depolayabilmek. Asıl depolama teknolojilerindeki gelişim, elektrikli araç sektörünü etkileyecek kapasitede olacak" dedi. Bakan Dönmez, "Şu anda elektrikli otomobilde birçok teknolojik kısıt aşılmış durumda. Biz buradaki açığı görerek ekipmanı burada üretmek kaydıyla depolamayı gerçekleştireceğiz. Bataryayı üretmek kadar onu yönetmekte önem arz ediyor. İlerde bir evin bir günlük ihtiyacını karşılayabilecek dereceye geleceğiz. Güneş enerji santrallerimiz bundan beş yıl önce çok büyük maliyetlere kuruluyorken bugün bunun beşte birine düşmüştür. Verimlilik en az % 50 artmış durumda'' dedi.