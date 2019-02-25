Eyüp Arın: Oyuncularımı kutluyorum

BUGÜN NELER OLDU

BOLUSPOR'U son dakika golü ile deviren Adanaspor üç puanın sevincini yaşıyor. Turuncu-beyazlı ekipte göreve gelir gelmez takıma moral veren teknik sorumlu Eyüp Arın, Bolu'nun maça hızlı başlayacağını bilerek hazırlık yaptıklarını ifade etti. Arın,dedi.