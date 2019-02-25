Eyüp Arın: Oyuncularımı kutluyorum

BOLUSPOR'U son dakika golü ile deviren Adanaspor üç puanın sevincini yaşıyor. Turuncu-beyazlı ekipte göreve gelir gelmez takıma moral veren teknik sorumlu Eyüp Arın, Bolu'nun maça hızlı başlayacağını bilerek hazırlık yaptıklarını ifade etti. Arın, "İlk 20 dakika karşılık vererek oynadık. Ama ondan sonra hem oyunda dengeyi sağladık hem de istediğimiz pozisyonlar oluşmaya başladı. Net pozisyonlar bulmaya başladık. İkinci yarıda da bunu sürdürdük. Daha önce atmamız gereken golü son dakikada attık. Maçı 1-0 kazandık. Oyuncularımı da ayrıca kutluyorum"
dedi.