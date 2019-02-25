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’te ambalaj fabrikasında yangın

Giriş Tarihi: 25.2.2019
Gaziantep’te ambalaj fabrikasında yangın
GAZİANTEP'TE bir ambalaj fabrikasının deposunda çıkan yangın, hasara neden oldu. Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi 03044 Sokak'ta faaliyet gösteren bir ambalaj fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangın sonrası fabrikada hasar oluşurken depo bölümü kullanılamaz hale geldi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, yangının tamamen kontrol altına alındığını söyledi. Ekiplerin kısa sürede yangın yerine ulaştığını belirten Yılmaz, "Yangına 11 araç ve 28 personelle müdahale ettik. Yangının çıkış nedenini araştırıyoruz" dedi.
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Gaziantep’te ambalaj fabrikasında yangın
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