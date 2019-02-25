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Hatayspor kendine geldi

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 25.2.2019
Hatayspor kendine geldi
SPOR Toto 1. Lig'de İstanbulspor galibiyetiyle yeniden çıkış yakalayan Hatayspor, Altınordu maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör İlhan Palut, takımımın İstanbul maçıyla yeniden kendine geldiğini belirterek, "Geçtiğimiz hafta aldığımız haftalarda yaşadığımız puan kayıplarından ders çıkartarak yolumuza devam ettik ve başarılı olduk" diye konuştu. Önlerinde çok zorlu bir Altınordu karşılaşması olduğunun altını çizen Palut, "Biz hedefe maç maç ilerlemek istiyoruz. Altınordu bu ligin en kaliteli ekiplerinden biri. Adana Demirspor maçında rakibimizi inceledik. Galibiyet için sahaya çıkacağız. Hazırlıklarımıza başladık. Yoğun bir hafta bizi bekliyor" dedi.
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Hatayspor kendine geldi
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