Miniklerden sergiye ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi öncülüğünde Kıbrıs Türk Lideri Dr. Fazıl Küçük'ün 35. ölüm yıl dönümü anısına ülkemiz 92 sanatçısının 165 özgün eseriyle hazırlanan "Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele" temalı sergiye ziyaretler devam ediyor. Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu öğretmen ve öğrencileri, "Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele" temalı sergiyi ziyaret etti. Anaokul Müdürü Canan Gürkan ziyarette yaptığı konuşmada, sergiden etkilendiklerini ve Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu öğrencileri için anlamlı bir gezi olduğunu ifade etti.