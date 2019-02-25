Samandağ’a üç büyük müjde

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AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Samandağ ile ilgili 3 müjde verdi. Yapımı devam eden Samandağ Devlet Hastanesi'nin 2019 yılı içerisinde tamamlanacağını belirten Yayman, Çevlik-Arsuz kıyı yolunun ihalesinin yapıldığını, Samandağ çevre yolunun da kamulaştırma bedellerinin geldiğini söyledi. Samandağ'da yapımına başlanan devlet hastanesinin inşaatında Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik ve Kaymakam Murat Kütük ile birlikte incelemelerde bulunduklarını belirten Yayman, "Vatandaşlarımızla buluştuk. Ardında da 57 milyon liraya mal olacak olan 75 yataklı Samandağ Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunduk. Yaptığımız planlamaya göre hastanemizi 2019 yılı içerisinde tamamlayacağız. Samandağ'da çok güzel bir hizmet hayata geçmiş olacak" dedi.Yaptığı açıklamada Samandağ için ikinci müjdeyi veren Yayman, Çevlik-Arsuz arasındaki kıyı bandındaki yolun yapılması ile ilgili ihalenin yapıldığını belirterek, "Bu Samandağ'ın en önemli projelerinden bir tanesi. Bundan sonra bir vatandaşımız Belen'den gelip Topboğazı'ndan geçtikten sonra Samandağ'ına geçtiğinde dönerken aynı güzergahı takip etmek zorunda kalmayacak. Kıyı yolu tamamlandığında Samandağ'dan çıkıp Çevlik Üzerinden Arsuz'a ve İskenderun'a gidebilecek. Aynı zamanda bu kıyı yolu ilimizin en önemli turizm destinasyonlarından biri olacak. Kıyı yolunda aynı zamanda güzel bir bisiklet yolu da olacak." dedi.Yayman ayrıca Samandağ Çevre Yolu ile ilgili kamulaştırma bedellerinin tamamının ödendiğini belirterek, "Samandağ'ımız için önemli olan 3'üncü projemizde Samandağ Çevre yolu projesi. Bu proje ile ilgili yapılan kamulaştırma bedellerinin hepsi geldi. Şu anda rakam paylaşmak istemiyorum. Ancak şunu söyleyebilirim, gelen kamulaştırma bedeli ile Yozgat'ta 100 kilometre yol yapılabilir. Yani çok büyük bir paradan bahsediyoruz. Çünkü Samandağ'da arsa bedelleri çok önemli. Çevre yolu ile ilgili şantiye kuruldu ve çalışmalara başlandı." diye konuştu. Yayman ayrıca Samandağ'a bu defa çok farklı olduğunun altını çeken Ak Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde, seçim sonucu olarak sürpriz beklediklerini sözlerine ekledi.