Melih ABİ: Seçim yaklaştı ya herkes kafasına göre takılıyor

BUGÜN NELER OLDU

Herkes kafasına göre takılıyor.Burası Metro yolunda Hanedan Mahallesi.Kaldırımda bulunan iki büyük ağaç kesilmiş.Kimden izin aldılar?Yapılan inşaat ruhsatlı mı yoksa kaçak mı?Ama halen devam ediyor.Okurumuzun dikkatini çekmiş.Bize de fotoğrafını gönderdi.Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar koca ağaçları nasıl kesmişler bakın hele.Yoksa izin mi verdiniz?İnşaatın izni var mı?Cevap bekliyoruz!Adana Şehir Hastanesi'nde otopark.Araç görüldüğü gibi engellilere ayrılan bölüme park etmiş.Kafadan engelli olduğu belli olan adam engellilerin yerini işgal etmiş.Kaç defa yazdık...Nato mermer, nato kafa...Engellilere ait yeri niye işgal edersin kardeşim!Kaldırımı işgal et, parkını kullan manyak mısın yahu?Böylelerini teşhir etmeli en ağır cezayı da vermeli ki akılları başlarına gelsin!Gerçi bunlar akıllanmaz!Dedik ya mermere söz geçer, beton kafalılara geçmez!Nokta!