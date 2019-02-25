Uluslararası mesele haline geldi

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Enstitüsü Müdür Yardımcısı Erdi Şafak, uluslararası hukukun temel prensiblerinden olan "iç işlerine karışmama ilkesi" bağlamında Venezuela'da, muhalefet lideri Guaido'nun kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesi ile yaşanan gelişmeleri yorumladı. Erdi Şafak analizinde, Venezuela'da Devlet Başkanı Maduro'yu protesto gösterileri sürerken, muhalefet lideri Guaido'nun 23 Ocak 2019 tarihinde kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesi ve sonrasında Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin de Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıklaması ile birlikte konunun uluslararası bir mesele haline geldiğini vurguladı.