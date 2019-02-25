Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Uluslararası mesele haline geldi

Uluslararası mesele haline geldi

Giriş Tarihi: 25.2.2019
Uluslararası mesele haline geldi
YAKIN Doğu Enstitüsü Müdür Yardımcısı Erdi Şafak, uluslararası hukukun temel prensiblerinden olan "iç işlerine karışmama ilkesi" bağlamında Venezuela'da, muhalefet lideri Guaido'nun kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesi ile yaşanan gelişmeleri yorumladı. Erdi Şafak analizinde, Venezuela'da Devlet Başkanı Maduro'yu protesto gösterileri sürerken, muhalefet lideri Guaido'nun 23 Ocak 2019 tarihinde kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesi ve sonrasında Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin de Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıklaması ile birlikte konunun uluslararası bir mesele haline geldiğini vurguladı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Uluslararası mesele haline geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN