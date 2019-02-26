Aile TIR şoförünün tutuklanmasını istiyor

BUGÜN NELER OLDU

meydana gelen ve 2 motosiklet sürücüsünün öldüğü kazada önce yüzde 70 ardından yüzde 60 daha sonra ise yüzde sıfır hatalı bulunan TIR şoförü, son duruşmada beraat etti. Hayatını kaybeden gençlerin ailesi, karara itiraz ettiklerini, kısa da olsa TIR şoförünün tutuklanmasını istiyor. Kaza Mersin'in Yenişehir ilçesindeki 34. Cadde'de meydana geldi. Türkiye Motosiklet Federasyonu sporcusu olan Yunus Emre Karan ile yakın arkadaşı Abidin Gür, motosikletleriyle dolaşmaya çıktı. Karan ve Gür yönetimindeki motosikletler, tali yoldan çıkan TIR'a çarptı. Kazanın ardından Yunus Emre Karan olay yerinde hayatını kaybederken, Abidin Gür ise ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Gür, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan TIR şoförü ise savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi ancak mahkeme şahsın serbest bırakılmasına karar verdi. O günden bu yana serbest olan TIR şoförü, geçen hafta Mersin'de görülen son duruşmada beraat etti. Abidin Gür'ün babası Halil Gür, tutanaklarda TIR şoförünün yüzde 70 kusurlu olduğunu kaydederken, "Birinci mahkemeden sonra olay yeri inceleme keşif için geldi ve orada da yüzde 60 TIR şoförü suçluydu. Sonra dosya İstanbul'da bilirkişiye gitti. İstanbul'daki bilirkişi de önceki olay yeri incelemedeki raporu hiçe sayıp, tam tersine TIR şoförünü yüzde sıfır kusurlu bulurken, yüzde 100 çocuklarımızı suçlu buldu. İstanbul'daki bilirkişi olay yerini hiç görmeden, gelmeden bu raporu düzenledi. Tabi ki biz buna itiraz ettik" dedi