Atletlerden Türkiye derecesi

OSMANIYELI atletler, Mersin'de düzenlenen şampiyonadan derecelerle döndü. Seyfi Alanya Atmalar Şampiyonası Mersin'in ev sahipliğinde Nevin Yanıt Atletizm Kompleksinde gerçekleştirildi. Şampiyonaya Osmaniye'den katılan Cevdetiye Sporcu Eğitim Merkezi sporcularından Oğuzhan Usta
U18 cirit atmada Türkiye şampiyonu, Nuh Bolat
U18 gülle atmada Türkiye ikincisi, Seher Cansu Cengiz
U16 cirit atmada Türkiye şampiyonu, Damla Nur Anar
U16 cirit atmada Türkiye ikincisi, Mehmet Kırca
U16 cirit atmada Türkiye şampiyonu, İsmail Ağca
U16 cirit atmada Türkiye ikincisi oldu.