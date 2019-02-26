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Atletlerden derecesi

Giriş Tarihi: 26.2.2019
OSMANIYELI atletler, Mersin'de düzenlenen şampiyonadan derecelerle döndü. Seyfi Alanya Atmalar Şampiyonası Mersin'in ev sahipliğinde Nevin Yanıt Atletizm Kompleksinde gerçekleştirildi. Şampiyonaya Osmaniye'den katılan Cevdetiye Sporcu Eğitim Merkezi sporcularından Oğuzhan Usta U18 cirit atmada Türkiye şampiyonu, Nuh Bolat U18 gülle atmada Türkiye ikincisi, Seher Cansu Cengiz U16 cirit atmada Türkiye şampiyonu, Damla Nur Anar U16 cirit atmada Türkiye ikincisi, Mehmet Kırca U16 cirit atmada Türkiye şampiyonu, İsmail Ağca U16 cirit atmada Türkiye ikincisi oldu.
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Atletlerden Türkiye derecesi
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