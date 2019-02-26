Aydınlık bir gelecek için kitap okuyun

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Soroptimist İş ve Meslek Kadınları Derneğince Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi ortaokuluna yaptırılan kütüphanenin açılışı Vali Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Beyhan Demirtaş, okumanın önemine değinerek kütüphanelerin çoğaltılması gerektiğine vurgu yaptı. Kitap okumanın insanın bilgi birikimini arttırdığını ifade eden Demirtaş, insanlar için en kolay öğrenme metodunun kitap okumak olduğunu ve çocukların daha küçük yaşlardan bu alışkanlığı edinmesi için özen gösterilmesi gerektiğini dile getirerek kitapla yetişen nesillerin başarılarla dolu aydınlık bir geleceğe koşan insanlar olacağını belirtti. Kütüphanenin açılışının ardından Demirtaş, okuryazarlık sertifika törenine katıldı. Aynı okulda Şakirpaşa Halk Eğitim Merkezi tarafından başlatılan okuryazarlık kursunu başarı ile tamamlayan kadınlara sertifikalarının verildiği törende okumanın ve öğrenmenin yaşı olmadığını ifade eden Demirtaş, kursta başarılı olan kadınları azimlerinden dolayı tebrik ettiğini ifade etti.