Fikret Yeni’den kadınlara müjde

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İttifakı Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde göreve gelmesi halinde toplumun her kesimine hitap edecek bir yönetim anlayışıyla hizmet edeceklerini belirtti Türkiye'nin 46 ili ve 5 büyük şehrinden daha büyük olan, 800 binin üzerinde nüfusu barındıran Adana'nın merkez Seyhan ilçesinden Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı olan Fikret Yeni, Seyhan'da yaşayan kadınlar için müjde verdi. Yeni, seçim çalışmaları kapsamında eşi Emine Yeni ile birlikte konuk olduğu Kadın Adayları Destekleme Derneği Adana Şubesi yöneticilerini ziyaretlerinde, 5,5 yıl il başkanlığını yaptığı ve mensubu olmaktan gurur duyduğu AK Parti'nin, kadınların sorunlarının çözümüne yönelik yasal düzenlemelere önem verdiğini söyledi. Fikret Yeni, ülkenin, toplumun ve ailenin temel direği olan kadınlara hayatın her alanında pozitif ayrımcılık uygulamanın, AK Parti'nin öncelikli programları arasında yer aldığını vurguladı.