Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Gaziantep ALG 1 puan çıkarttı

ALG 1 puan çıkarttı

Giriş Tarihi: 26.2.2019
Gaziantep ALG 1 puan çıkarttı
TFF Kadınlar Futbol 1.Lig'in Gaziantep temsilcisi ALG Spor Kulübü, deplasmanda karşılaştığı Kdz. Ereğli müsabakasından golsüz beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmada üstünlüğünü koruyan Gaziantep temsilcisi deplasmanda umduğunu bulamadı. Pozisyonları değerlendiremeyen Gaziantep ALG Spor Kulübü futbolcuları bitiş düdüğüyle büyük üzüntü yaşadı. KULÜP Başkanı Ali Gözcü, "Biz daima galibiyet parolası ile maçlara çıkıyoruz ancak rakip takımlar da maçı almak istiyor tabii. Her şeyimizi ortaya koyuyoruz sahaya çıkarken. Beraberlik de bizim için kötü sonuç değil ama çok gol kaçırdığımız için üzgünüz. Yılmak yok. Şampiyonluktan vazgeçmiş değiliz. Tüm takımı ve teknik heyeti kutluyorum" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep ALG 1 puan çıkarttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN