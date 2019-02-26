Gaziantep ALG 1 puan çıkarttı

TFF Kadınlar Futbol 1.Lig'in Gaziantep temsilcisi ALG Spor Kulübü, deplasmanda karşılaştığı Kdz. Ereğli müsabakasından golsüz beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmada üstünlüğünü koruyan Gaziantep temsilcisi deplasmanda umduğunu bulamadı.
Pozisyonları değerlendiremeyen Gaziantep ALG Spor Kulübü futbolcuları bitiş düdüğüyle büyük üzüntü yaşadı. KULÜP Başkanı Ali Gözcü, "Biz daima galibiyet parolası ile maçlara çıkıyoruz ancak rakip takımlar da maçı almak istiyor tabii. Her şeyimizi ortaya koyuyoruz sahaya çıkarken. Beraberlik de bizim için kötü sonuç değil ama çok gol kaçırdığımız için üzgünüz. Yılmak yok. Şampiyonluktan vazgeçmiş değiliz. Tüm takımı ve teknik heyeti kutluyorum"
dedi.