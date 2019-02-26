Gazişehir’de rota Osmanlı

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por Toto 1. Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Eskişehirspor ile 1-1 berabere kalan Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak
, maçı kazanıp play-off potasına girmek istediklerini ancak bunu başaramadıklarını söyledi. Altıparmak, karşılaşmaya çok istekli başladıklarını ancak golü bir türlü bulamadıklarını ifade etti.
MUTLU DÖNMEK İSTİYORUZ
Mutlak üç puan hedefiyle çıktıkları maçta berabere kalmanın üzüntüsünü yaşadıklarını aktaran Altıparmak, "Rakiplerimizin birbiriyle oynadığı zamanda 3 puan alıp play-off potasına girmek istedik, maalesef başaramadık. Taraftarımızdan özür diliyorum"
dedi. Bu maçtan dersler çıkartıp Osmanlıspor maçına odaklandıklarını söyleyen Altıparmak, "Ankara'dan mutlu dönmek istiyoruz"
dedi.
RAKİBİMİZ LİDER DURUMDA
Osmanlıspor maçı hazırlıklarına başladıklarının altını çizen Mehmet Altıparmak, "Rakibimiz üst üste aldığı sonuçlar sonrasında liderliği kaptı. Bu seriyi sürdürmek isteyecekler. Bizim de hedeften uzaklaşmamamız gerek. Bu yüzden Başkent'ten alacağımız üç puan bize kaybettiğimiz avantajı yeniden kazandıracak"
diye konuştu.