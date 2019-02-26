Gazişehir’de rota Osmanlı

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Eskişehirspor ile 1-1 berabere kalan Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü, maçı kazanıp play-off potasına girmek istediklerini ancak bunu başaramadıklarını söyledi. Altıparmak, karşılaşmaya çok istekli başladıklarını ancak golü bir türlü bulamadıklarını ifade etti.Mutlak üç puan hedefiyle çıktıkları maçta berabere kalmanın üzüntüsünü yaşadıklarını aktaran Altıparmak,dedi. Bu maçtan dersler çıkartıp Osmanlıspor maçına odaklandıklarını söyleyen Altıparmak,dedi.Osmanlıspor maçı hazırlıklarına başladıklarının altını çizen Mehmet Altıparmak,diye konuştu.