Hakimiyeti kaybetti elektrik direğine çarptı

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Elbistan ilçesinde, iki kişinin yaralandığı kazada otomobilin duvara ve elektrik direğine çarpma anı araç kamerası tarafından görüntülendi. Alınan bilgiye göre, Emine D'nin kullandığı 59 PS 045 plakalı otomobil Çeçenistan Caddesi'nde önce yol kenarındaki duvara daha sonra da elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü ile oğlu S.D. (5) 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan anne ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu arada, kaza anı otomobil içerisindeki kamera tarafından kaydedildi.