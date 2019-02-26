Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Hakimiyeti kaybetti elektrik direğine çarptı

Hakimiyeti kaybetti elektrik direğine çarptı

Giriş Tarihi: 26.2.2019
Hakimiyeti kaybetti elektrik direğine çarptı
KAHRAMANMARAŞ'IN Elbistan ilçesinde, iki kişinin yaralandığı kazada otomobilin duvara ve elektrik direğine çarpma anı araç kamerası tarafından görüntülendi. Alınan bilgiye göre, Emine D'nin kullandığı 59 PS 045 plakalı otomobil Çeçenistan Caddesi'nde önce yol kenarındaki duvara daha sonra da elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü ile oğlu S.D. (5) 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan anne ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu arada, kaza anı otomobil içerisindeki kamera tarafından kaydedildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hakimiyeti kaybetti elektrik direğine çarptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN