Hamlet balesi kapalı gişe sahnelendi

BUGÜN NELER OLDU

Devlet Opera ve Balesi (MDOB), William Shakespeare'in ünlü trajedisi 2 perdelik 'Hamlet' balesini kapalı gişe olarak sanatseverlerle buluşturdu. 'Hamlet', Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sahnelendi. Libretto yazarı Medeia Magalashvili tarafından sahneye konulan eserin, orkestra şefliğini ünlü kompozitör Nevit Kodallı'nın oğlu Murat Kodallı üstlendi. Rejisörlüğünü ve koreografi Nugzar Magalashvili, dekor tasarımını Savaş Camgöz, kostüm tasarımını Sevtaç Demirer, ışık tasarımını D. Tarı Deniz, koreografi asistanlığı Serhat Güdül, repetitörlüğünü Serbülent Biçer, Özlem Şenormanlılar, Ender Üçdemir, Vasili Kiritsa, Mahmut Akyol, Özge Ataman'ın yaptığı eseri Medeia Magalashvili sahneye koydu. Hamlet'in babasını öldürüp, annesiyle evlenen ve Danimarka tahtına geçen amcası Caludius'tan intikam alma çabasını konu eden eserde başlıca rolleri usta isimler üstlendi. Biletleri günlerce önceden sanatseverler tarafından satın alınan gösterinin sonunda sanatçıların performansı izleyenler tarafından uzun süre alkış aldı.