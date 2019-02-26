Hatay, Galatasaray maçına odaklandı

BUGÜN NELER OLDU

ZIRAAT Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında yarın evinde Galatasaray'ı konuk edecek olan Hatayspor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Osman Çalğın Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ve taktik çalışmayla başladı. Futbolcular daha sonra dar alanda çalışma, 5'e 2 ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Teknik adam Palut,diye konuştu.