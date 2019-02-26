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, Galatasaray maçına odaklandı

Giriş Tarihi: 26.2.2019
Hatay, Galatasaray maçına odaklandı
ZIRAAT Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında yarın evinde Galatasaray'ı konuk edecek olan Hatayspor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Osman Çalğın Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ve taktik çalışmayla başladı. Futbolcular daha sonra dar alanda çalışma, 5'e 2 ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Teknik adam Palut, "Zor bir karşılaşma olacak. Taraftarlarımıza heyecanlı ve çekişmeli bir müsabaka izlettireceğimize inanıyorum. Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Kentimizde büyük bir heyecan var. Uzun bir aradan sonra Galatasaray gibi büyük bir kulübü Hatay'da ağırlayacağız. Bu da Hatayspor'un başarısıdır" diye konuştu.
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Hatay, Galatasaray maçına odaklandı
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