İlkokul öğrencileri eserleri dikkatle inceledi

BUGÜN NELER OLDU

Cihangir-Düzova İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinden oluşan yaklaşık 200 kişilik bir grup, Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi öncülüğünde Kıbrıs Türk lideri Dr. Fazıl Küçük'ün 35. ölüm yıl dönümü anısına hazırlanan ve Kıbrıs Sanat Merkezi'nde sergilenen "Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele" temalı sergiyi ziyaret ettiler. Cihangir-Düzova İlkokulu ziyaretçilerine, sergi ve Dr. Fazıl Küçük hakkında bilgiler verildi. Grup daha sonra Kıbrıs Araba Müzesini ziyaret ederek Dr. Fazıl Küçük'e ait araçları hem de müzede sergilenen klasik ve modern araçları yakından gördü. Öğretmen Korban Kocaismail, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr Suat İ.Günsel bu imkanı sağladıkları için teşekkür etti.