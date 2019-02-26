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Karlı dağın zirvesinde tıraş

Giriş Tarihi: 26.2.2019
Karlı dağın zirvesinde tıraş
KAHRAMANMARAŞLI berber Nusret Yenen, kenti tanıtmak için karlı dağın zirvesinde bir müşterisini tıraş etti. Dulkadiroğlu ilçesinde 20 yıldır berberlik yapan Nusret Yenen, kent merkezine 18 kilometre mesafedeki Ahır Dağı zirvesine gitti. Yenen, Kahramanmaraş'ın tanıtımı için kar üzerinde müşterisinin hem saç hem de sakal tıraşını yaptı. Eksi 10 derecede müşterisini tıraş ettiğini ve amacının tanıtım olduğunu belirten Yenen, "20 yıllık meslek hayatımda neler yapabilirim diye kendime sorarken böyle bir fikir geldi aklıma. Farklı bir deneyim yaptım ve karlı dağda tıraş yaptım. Kahramanmaraş turizm kenti olduğu için böyle bir çalışma yaptık" diye konuştu.
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Karlı dağın zirvesinde tıraş
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