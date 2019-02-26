Muhtarlardan Tuna’ya tam destek

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İlçesi'nde mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Cumhur İttifakı MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, "Belediyecilik anlayışımız ve projelerimizle bu kentte hoş bir sada bıraktık. 31 Mart'tan sonra da kentteki 13 ilçenin mahalle muhtarıyla el ele gönül gönüle vererek en güzel hizmeti sunmaya devam edeceğiz" dedi. Muhtarlar bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Tuna, "Muhtarlarımız, bizim göremediklerimizi görüp bizlere ileten ve hizmetin en etkin bir şekilde verilmesini sağlayan yapılardır. İnşallah, sizlerin desteği ve teveccühü ile 31 Mart'tan sonra hep birlikte çalışmaya ve kentimize değer katmaya sürdüreceğiz. Toroslarda Cumhur İttifakı adayımız Atsız Afşın Yılmaz'a, Büyükşehir'de şahsım Hamit Tuna'ya yetki verin hizmet nasıl yapılır sizlere gösterelim" diye konuştu. Tüm Mersin Muhtarlar Derneği Başkanı Şeref Bolat da "Şahsım olarak 15 yıldır başkanım Hamit Tuna ile birlikte çalıştık. Allah izin verirse Büyükşehir Belediye Başkanımız olacak. Boşalan yerini de Atsız Afşın Yılmaz dolduracak. Mahalle muhtarları olarak her iki başkan adayımıza çıkmış oldukları bu kutlu yolda başarılar diliyoruz. Allah yollarını açık etsin" şeklinde konuştu.