Ödül kazanan 190 fotoğraf belirlendi

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi, tarafından organize edilen "Kıbrıs Türk Millî Mücadele" konulu fotoğraf yarışmasında ödül kazananlarla, sergilenecek fotoğraflar seçici kurul tarafından belirlendi. Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Yönetim Kurulunun belirlediği seçici kurul tarafından değerlendirilen fotoğraflarda dereceye giren 1'inciye 3.000 TL, 2'inciye 2.000 TL ve 3'üncüye 1.000 TL para ödülü ile bir kişiye jüri özel ödülü verilecek. Yine seçici kurul tarafından belirlenen yarışmacılar arasından 3 kişiye de mansiyon ödülleri takdim edilecek. Ödül kazanan eserler sergi açılışı sırasında açıklanacak.