OGC’den Turkuvaz Medya’ya iki ödül

BUGÜN NELER OLDU

Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti (OGC) 2018 Yılı Basın Ödülleri töreninde, Turkuvaz Medya Grubu'na iki ödül birden geldi. Sabah Gazetesi Bölge Koordinatörü Ersin Ramoğlu'na 'En İyi Bölge Haber Koordinatörü' ödülü verilirken, Adana Haber Müdürü Melih Torunlar'a Osmaniye haberlerine katkıda bulunanlar ödülü takdim edildi. Bir düğün salonunda gerçekleşen ödül törenine Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Belediye Başkanı Kadir Kara, kurum temsilcileri ile yerel ve ulusal medyadan davetliler katıldı. Vali Coşkun, şehrin problemlerinin çözümü noktasında sürekli istişare içinde oldukları OGC'nin düzenlediği ödül töreninde bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. OGC Başkanı İsrafil Avcı, 29 yıllık köklü bir cemiyet olduklarını söyledi. Gecede bölge koordinatörü Ersin Ramoğlu ödülünü Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim'in elinden aldı. Adana Haber Müdürü Melih Torunlar'a ise ödülünü Osmaniye Ticaret Odası Başkanı Devrim Aksoy verdi.