Ringde güç ve zeka savaşları!

BUGÜN NELER OLDU

oğuk Ekvator' adlı bir Fransız çizgi romanından ismini alan Satranç Boksu, Türkiye'de ilk defa Niğde'de yapılmaya başlandı. Yaygınlaşmaya başlayan satranç boksu, iki ayrı disiplinin bir araya geldiği satranç ve bokstan oluşuyor. İlk anda birbiriyle pek de bağdaştırılamayan bu iki sporun karışımından oluşan satranç boksu, 1970'lerin sonundan itibaren Londra'da oynanmaya başladı. Merkez Hakem Komite Başkanı Ali Kale,Rakibinizi mat ederseniz kazanıyorsunuz. Ya rakibinizi nakavt edeceksiniz ya da hakem kararı ile karşılaşmayı üstün tamamlayacaksınız" dedi.Türkiye Satranç Boks Kurucusu ve Federasyon Başkanı Köksal Arıkan, "Satranç boks tanıtım turnuvamızı 28 Şubat'ta Niğde 5 Şubat Spor Salonu'nda gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.