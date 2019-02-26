Sağlık ordusuna 4 yeni ambulans

BUGÜN NELER OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından Mersin İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilen 4 adet ambulans düzenlenen törenle hizmete girdi. Ambulansların anahtar teslim töreni eski devlet hastanesinin bahçesinde gerçekleştirildi. Teslim töreninde konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, sağlık hizmetlerini en kaliteli ve en hızlı sunmanın devletin önceliklerinden biri olduğunu ve olmaya da devam edeceğini söyledi.Yeni ambulansların Anamur, Çamlıyayla, Erdemli ve Mut'ta bulunan istasyonlarda hizmet vereceğini kaydeden Bahçacı, "2002 yılında ilimizde 112 acil sağlık hizmeti istasyon sayısı 14 iken, 2019'da bu rakam 63 olmuştur. Ambulans sayımız ise bu gün hizmete aldığımız araçlar ile 90'a yükseldi. Binin üzerinde acil sağlık hizmetleri çalışanımız ile olayların yüzde 90'nına, şehir içinde 10 dakikanın, kırsal kesimde 30 dakikanın altında bir sürede ulaşıyoruz. Amacımız Mersinlilere en iyi şekilde hizmet sunmak" dedi.