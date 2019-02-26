Vicdansız sürücü karayolu çalışanına çarptı, kaçtı

BUGÜN NELER OLDU

gece meydana gelen olayda karayolları çalışanına gece yarısı bir araç çarparak ortadan kayboldu. Edinilen bilgiye göre Niğde'nin Eminlik Otoyolunda görevli olan 54 yaşındaki Fahrettin Gültepe adlı çalışan daha önce meydana gelen bir kazanın atıklarını karayolunda temizliğinin yapıldığı sırada bir araç tarafından çarpıldı. Kazanın hemen ardından olay yerinden hızla ulaşan aracın plakası alınamadı. Kazayı gören arkadaşları Fahrettin Gültepe için görevlilere bilgi verdi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Fahrettin Gültepe hayatını kaybetti. Karayollarında işçi olarak çalışan Fahrettin Gültepe'nin cenazesi otopsi için Ulukışla İlçesi Devlet Hastanesine kaldırıldı.