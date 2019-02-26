Yıldızgörer: Yurt dışı fuarları firmalarımıza vizyon katıyor

DÜNYANIN
dört bir yanından
gıda sektöründe
yer
alan firmaların
katıldığı
Gulfood Dubai
Uluslararası
Gıda, Yiyecek
ve İçecek Fuarı,
Mersin iş dünyasının
da katılımıyla
sona erdi. MÜSİAD
Mersin Şube Başkanı
Serdar Yıldızgörer, MTSO
üyeleri ve Mersin'den birçok
iş adamının katıldığı fuara on
binlerce kişi akın etti.
"BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"
Mersin firmalarının dünya pazarına açılma yolunda yurt dışı fuarlarının önemli olduğunu belirten Yıldızgörer, "Mersin'de gıda sektöründe ihracat yapan birçok firmamız var. Bu firmalarımızın dünya pazarında daha güçlü yol izlemeleri için yurtdışı fuarları büyük önem taşıyor. Buradan edindiğimiz tecrübeler ve bilgiler Mersinli firmalarımıza ayrı biz vizyon katacaktır" dedi.