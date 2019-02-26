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Yıldızgörer: Yurt dışı fuarları firmalarımıza vizyon katıyor

BEKİR COŞKUN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2019
Yıldızgörer: Yurt dışı fuarları firmalarımıza vizyon katıyor
DÜNYANIN dört bir yanından gıda sektöründe yer alan firmaların katıldığı Gulfood Dubai Uluslararası Gıda, Yiyecek ve İçecek Fuarı, Mersin iş dünyasının da katılımıyla sona erdi. MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, MTSO üyeleri ve Mersin'den birçok iş adamının katıldığı fuara on binlerce kişi akın etti.

"BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"
Mersin firmalarının dünya pazarına açılma yolunda yurt dışı fuarlarının önemli olduğunu belirten Yıldızgörer, "Mersin'de gıda sektöründe ihracat yapan birçok firmamız var. Bu firmalarımızın dünya pazarında daha güçlü yol izlemeleri için yurtdışı fuarları büyük önem taşıyor. Buradan edindiğimiz tecrübeler ve bilgiler Mersinli firmalarımıza ayrı biz vizyon katacaktır" dedi.
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Yıldızgörer: Yurt dışı fuarları firmalarımıza vizyon katıyor
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