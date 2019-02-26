Yıldızgörer: Yurt dışı fuarları firmalarımıza vizyon katıyor

BUGÜN NELER OLDU

dört bir yanındangıda sektöründeyeralan firmalarınkatıldığıGulfood DubaiUluslararasıGıda, Yiyecekve İçecek Fuarı,Mersin iş dünyasınında katılımıylasona erdi. MÜSİADMersin Şube BaşkanıSerdar Yıldızgörer, MTSOüyeleri ve Mersin'den birçokiş adamının katıldığı fuara onbinlerce kişi akın etti.Mersin firmalarının dünya pazarına açılma yolunda yurt dışı fuarlarının önemli olduğunu belirten Yıldızgörer, "Mersin'de gıda sektöründe ihracat yapan birçok firmamız var. Bu firmalarımızın dünya pazarında daha güçlü yol izlemeleri için yurtdışı fuarları büyük önem taşıyor. Buradan edindiğimiz tecrübeler ve bilgiler Mersinli firmalarımıza ayrı biz vizyon katacaktır" dedi.